Продажи подержанных автомобилей в РФ в октябре выросли на 9%

Вторичный рынок РФ в прошлом месяце продемонстрировал положительную динамику. В стране реализовали 515,7 тыс. автомобилей с пробегом, что оказалось на 9% лучше, чем в октябре 2017 года, о чем сообщает «Автостат».

Более половины реализованных на вторичном рынке авто пришлось на модели пяти марок, среди которых «Лада», а она является самой продаваемой.

Согласно отчетным данным аналитиков, таких автомобилей было перепродано 132,7 тыс. штук, что больше на 2,7%. На второй строчке оказались автомобили бренда «Тойота».

Продажи таких авто составили 55,9 тыс. единиц, что на 10,1% больше. В тройке лидеров располагается Nissan с результатом 28,2 тыс. реализованных машин, что на 12,2% лучше.

На четвертой и пятой строчке оказались Hyundai (26,1 тыс. ед.; +17,3%) и KIA (23,6 тыс. ед.; +25%).