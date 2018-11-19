В США гибридный Toyota Prius оснастили авиационной пушкой M61

В Америке показали самый «злой» в мире гибридный Toyota Prius. Эту машину разработали в Black Rifle Coffee Company ветераны вооруженных сил США.

Специалисты не стали увеличивать мощность силовой установки или совершать другие технические изменения силовой установки.

Вместо этого они на крышу автомобиля установили шестиствольный авиационный пулемет M61 Vulcan.

Такое орудие можно встретить на истребителях F16, F18 и F22. Пулемёт способен выстреливать 6,6 тыс. патронов в минуту, а если учесть, что один из них стоит 27 долларов, то получится что пулемёт за минуты тратит порядка 180 тысяч долларов.

На переделку авто потребовалось свыше 160 часов, а для установки M61 Vulcan в машине установили несущий каркас.



