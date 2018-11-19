Первый белорусский электромобиль оценили в 1 млн рублей

В 2018 году белорусы должны представить свой первый электрический автомобиль, который создадут на базе одной из моделей «БелДжи».

В интервью с журналистами «Белновости» представитель Национальной академии наук РБ сообщил, что первый электрокар будет стоить около 15-16 тысяч долларов (около 1 мл рублей) и его представят уже в декабре.

Подробностей про машину пока не раскрывают, но уже известно, что его максимальный пробег на одном заряде будет около 100 км.

Причем автомобиль получит поддержку мощных зарядок, которые смогут на 85% подзарядить батарею за 30 минут. Полная зарядка аккумулятора займет три часа.

