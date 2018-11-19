Эксперты составили ТОП-5 дешевых иномарок в РФ за ноябрь 2018 года

Так, был составлен ТОП-5 дешевых иномарок на рынке РФ за ноябрь 2018 года, который возглавил китайский автомобиль.

Речь идет о модели Brilliance H230, предлагаемый на российском рынке за 459 900 рублей. Эта модель и является самой дешевой на рынке в ноябре.

За такие деньги клиенту предлагается автомобиль, оснащенный 1,5-литровым 105-сильным двигателем. На втором месте рейтинга оказался Datsun ON-DO, за который в России просят 461 000 рублей минимум.

В тройке лидеров оказался хэтчбек Ravon R2, поставки которого недавно возобновились и ожидается, что в ближайшее время он существенно подорожает.

Сейчас же модель предлагается по цене от 489 000 рублей. На четвертом месте оказывается седан FAW Oley, предлагаемый по цене от 491 000 рублей, а замыкает ТОП-5 дешевых иномарок на рынке РФ за ноябрь 2018 года Ravon Nexia с ценником от 499 000 рублей.