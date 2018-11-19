Консалтинговая компания LMC Automotive опубликовала отчет по продажам новых автомобилей на мировом рынке по итогам октября.

Так, стало известно, что продажи автомобилей на мировом рынке в октябре упали почти на 4% до 7 727 000 единиц.

Как пишет «Автостат», ссылаясь на данные LMC Automotive, по итогам 10 месяцев продаж наблюдается положительная динамика 1,1%.

В этот период в мире было реализовано 78 825 000 новых машин. Больше всего автомобилей по-прежнему продается на территории Китая, который является лидером.

На этом рынке было продано 2 371 000 авто, что хуже на 11%. Вторым самым крупным рынком остаётся рынок США, где продажи составили в октябре 1 358 000 штук, что на 0,5% больше.

В странах Западной Европы объёмы реализации составили 1 184 000 авто, что на 5,6% выше прошлогодних показателей.

В Восточной Европе наблюдается снижение продаж машин на 12,6% до 338 200 штук. Отдельно стоит отметить рынок Турции, где продажи новых авто рухнули в октябре сразу на 76%.