КамАЗ начнет серийный выпуск беспилотного электробуса ШАТЛ в 2022 году

В октябре стало известно, что КАМАЗ в центре «Сколково» запустил беспилотную маршрутку и тогда же были продемонстрированы ее возможности.

Проект по созданию беспилотных электробусов, как и сами прототипы, получили название ШАТЛ.

Между тем сегодня агентство «ТАСС», ссылаясь на слова гендиректора КАМАЗа Ирека Гумерова пишет, что «КамАЗ» начнет выпускать беспилотные электробусы ориентировочно в 2022 году.

В частности, было сказано, что в следующем году будет создано больше тестовых прототип, которые будут испытывать на закрытых территориях.

В 2021 году планируется выпустить беспилотники на опытную эксплуатацию, которая будет осуществляться под контролем.

Уже в 2022 году появятся серийные образцы, которые будут использоваться на закрытых территориях с ограниченными скоростями.