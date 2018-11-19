В октябре стало известно, что КАМАЗ в центре «Сколково» запустил беспилотную маршрутку и тогда же были продемонстрированы ее возможности.
КамАЗ начнет серийный выпуск беспилотного электробуса ШАТЛ в 2022 году
19.11.2018 13:23
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Проект по созданию беспилотных электробусов, как и сами прототипы, получили название ШАТЛ.
Между тем сегодня агентство «ТАСС», ссылаясь на слова гендиректора КАМАЗа Ирека Гумерова пишет, что «КамАЗ» начнет выпускать беспилотные электробусы ориентировочно в 2022 году.
В частности, было сказано, что в следующем году будет создано больше тестовых прототип, которые будут испытывать на закрытых территориях.
В 2021 году планируется выпустить беспилотники на опытную эксплуатацию, которая будет осуществляться под контролем.
Уже в 2022 году появятся серийные образцы, которые будут использоваться на закрытых территориях с ограниченными скоростями.
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