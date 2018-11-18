Чем отличаются автомобильные весы разных моделей?

Автовесы характеризуются высокой востребованностью и широтой сферы применения. В частности, без их активного и повседневного использования практически невозможно представить транспортную деятельность компаний, работающих в промышленности, аграрном комплексе, логистике и других сферах, связанных с необходимостью регулярной перевозки больших объемов тяжелых грузов. В нашей стране хорошее распространение получили как традиционные механические варианты, так и постепенно приходящие им на смену более точные электронные решения.

Отличия

Продукция такого рода предлагается десятками крупных отечественных и мировых брендов, а доступный покупателю модельный ряд настолько широк и разнообразен, что запутаться в нем может даже опытный специалист. Поэтому, когда предприятию предстоит решить такую непростую задачу, как купить весы для автотранспорта с целью их использования в своей коммерческой деятельности, рекомендуется осуществлять выбор, учитывая целый ряд важных критериев:

Наибольший и наименьший предел взвешивания – указывается на корпусе и в сопутствующей технической документации, выражая максимальную и минимальную массу, которую способна измерить конкретная модель таких весов.

Погрешность измерений – подбирается в зависимости от предъявляемых требований к точности взвешивания транспорта. Нередко, когда речь идет о сомнительных производителях, она подсчитывается и указывается не совсем правильно. Поэтому, если дальнейшая эксплуатация требует минимизировать это значение, покупку следует совершать только у проверенных поставщиков. В частности, без труда подобрать качественные весы для транспорта можно на сайте https://dneproves.ua/ в Интернете, с легкостью приобретя оптимальную модель по выгодной цене.

Калибровка – в зависимости от исполнения, может осуществляться с помощью специальной внешней или внутренней гири (размещенной на платформе или встроенной внутрь ее), в автоматическом (дороже) или ручном (дешевле) режимах.

Наконец, немаловажное значение при выборе автомобильных весов имеет тип используемых в них датчиков, а также удобство снятия показаний. Перед тем, как принять окончательное решение, рекомендуется ознакомиться с отзывами и обзорами предыдущих покупателей.

Исполнение

Имеющиеся в продаже автомобильные весы представляют собой технические устройства, которые, в зависимости от модели, могут быть рассчитаны на взвешивание разной массы, например, 30 или 60 тонн. Существует несколько вариантов их конструкций, среди которых наиболее распространенными являются такие решения, как:

Врезные

Пандусные

С разными типами платформ

Автовесы являются просто незаменимым инструментом, позволяющим взвешивать груз буквально за считанные минуты, без необходимости обязательного проведения погрузочно-разгрузочных работ, что делает их необычайно востребованными в современных перевозках. При покупке следует убедиться, что понравившаяся модель проверена на точность и сертифицирована на соответствие государственным стандартам.