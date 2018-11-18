Перед Приорой у меня была старенькая Хонда Цивик. Но после аварии, когда попал в «паровозик» на трассе, и был сильный удар и сзади и спереди, страховая машина списала в утиль. Но на работу и на дачу надо как-то ездить и поэтому был приобретен бюджетный вариант — Лада Приора.

Т.к. постоянно езжу на дачу и приходиться перевозить материалы по стройке, то выбирал машину в кузове универсал. На авто.ру был найден подходящий вариант всего за 180 000 рублей. Цвет — черный, пробег всего 129 000 км (но похоже скручен на 20-30 тысяч), по ПТС — всего 2 владельца. Встретился с владельцем, все осмотрел самостоятельно, «косяки» были не слишком большие, главное в техническом плане все было нормально, двигатель без подтеков масла, передачи включались нормально. Были пара царапин, да и бампер притерт — но не стал обращать на это внимание, все же автомобиль б/у, а не новый. Ударили по рукам и в тот же день оформил машину на себя.

Почему я выбрал именно Приору. А что еще купить в кузове универсал за такие деньги? Ведь после аварии лишних средств было немного, а надеятся на крупную компенсацию было глупо. Запчасти на неё недорогие, можно найти в магазине, а не заказывать и ждать неделями. Информации и советов по ремонту автомобиля в интернете много, можно чинить её своими руками. Благо опыт у меня есть и гараж тоже.

После покупки сразу заменил масло в двигателе. Купил Лукойл-синтетика 10W-40 — хотя оно и дешёвое, но качество хорошее, многие заливают и потом не жалуются. Заменил все фильтры: воздушный, топливный, масляный и салонный (поставил угольный, т.к. лучше очищает воздух). Владелец говорил, что он ремень ГРМ менял всего лишь 30 000 км назад и в ближайшее время ничего не надо делать. Не стал рисковать, т.к. не могу быть уверенным в истинной пробеге, поэтому и его заменил.

Также заменил свечи зажигания. Но после возникла ошибка двигателя, да и машина начала «тупить». Поехал на диагностику, сказали надо менять катушку зажигания. Купил за 1130 в магазине (на иномарку было бы дороже), поменял сам и теперь машина поехала.

Летние шины были нормальные, а вот зимняя резина ужасная, хорошо хоть на дисках. Почитал тесты в Авторевю и купил на зиму покрышки Нокиан хакапелита 7 175/65/R14. В интернет-магазине мне сделали скидку и каждая шина мне обошлась в 2800 рублей. Итого 11 800 рублей за комплект плюс 800 отдал на шиномонтаже. В итоге резина мне понравилась, гребет зимой по снегу хорошо.

Кстати, ОСАГО купил электронный. Раньше оформлял бумажный, но сейчас прошелся по конторам, и у всех дополнительные взыскания. Поэтому решил сэкономить. Оформил электронный полис ОСАГО через Ресо-гарантия у них на сайте. Не без трудностей, скажу сразу, пришлось потратить больше часа. Но в итоге заплатил всего 7600 рублей и это без всяких комиссий и дополнительных страховок. Распечатал копию и вожу с собой в бардачке. Проблем не было.

Пока мне моя Лада Приора нравиться. Езжу чуть более года и особенно крупных вложений не потребовала. Конечно, хочется новый автомобиль. Например, Ладу Весту универсал. Думал подкоплю немного денег и куплю её. Можно даже б/у, т.к. проблем не боюсь и могу ремонтировать машину своими руками.

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