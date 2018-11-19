Эксперты рассказали, что чаще всего воровали с автомобилей в СССР

Кража автомобилей и комплектующих с них существовала с момента создания самих машин. При СССР тоже воровали, вот только про это особо не рассказывали по телевидению и газетам.

В советские времена найти нужные комплектующие было очень сложно. В основном все приобреталось на барахолках, а вот туда они попадали напрямую из автомобиля, который приглянулся вору.

В свое время снимали не только колпаки с колес и сами колеса, но также стекла и дворники.

Особо дефицитными считались молдинги, которые очень часто отклеивались с автомобиля, а найти новые в магазине было невозможно.

В салоне злоумышленники тоже находили что снять: ручки рычага КПП, колонки и магнитолы.

Привлекали воров также аккумулятор и распредвал, причем как сообщает издание «Автовзгляд», последний с двигателя снимали за 10 минут.