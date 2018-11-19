Эксперты назвали ТОП-9 женских автомобилей с ценником от 890 тысяч рублей

В природе не существует женских или мужских автомобилей, но в России часто компактные и яркие авто называют именно женскими. При этом автопроизводители такие машины больше позиционируют как молодежные.

Специалисты «РГ» на основе предложений дилерских центров выбрали 9 моделей, которые несомненно понравятся прекрасному полу.

В рейтинге оказались автомобили стоимостью от 890 000 рублей до 1 355 000 рублей, но эти цены за модели в базовой комплектации.

Открывает ТОП-9 компактный кроссовер Toyota C-HR, его который предлагают за 890 тысяч рублей и стоит отметить, что это одна из самых ярких моделей японской компании за последние несколько лет.

Второе место досталось Citroen C3 Aircross, для которого предусмотрено 8 вариантов окраски кузова и большое количество дополнений для экстерьера.

Попал в список и «культовый» Mini Cooper. В основном эту машину больше покупают поклонники этой марки, причем стараются брать не в базовой комплектации, а в максимальной.

Для любителей французских моделей еще есть DS 3. Эта премиальная «легковушка» привлекает своим дизайном и опциями, среди которых есть даже ароматизаторы салона.

Далее по списку обновленный Kia Picanto, которому прибавили агрессивности и стиля. Стоит еще отметить, что цена Picanto достаточно приемлемая, так как неплохую комплектацию можно купить до 700 тыс. рублей.

В список попал многими любимый кроссовер Nissan Juke и Kia Soul. Оба этих автомобиля уже давно существуют на рынке и в особом представлении они не нуждаются.

Впрочем как Smart fortwo, который очень сильно на улице привлекает свое внимание. Последнее место в списке досталось Ford Ecosport. Этот компактный кроссовер собирают в России и его дилеры предлагают от 1 137 000 рублей.