Подразделение компании Lamborghini — Special Projects разработало уникальное купе, которое создано в единственном экземпляре.
Компания Lamborghini создала по спецзаказу уникальный суперкар SC18
18.11.2018 13:07
71 0
Подразделение автопроизводителя занимается созданием машин по специальным заказам и автомобиль Lamborghini SC18 не стал исключением.
Он создавался на основе серийной модели Lamborghini Aventador, но отличается от него существенно. Специалисты Special Projects строили машину совместно с гоночной командой Squadra Corse.
В экстерьере изменили немало, а еще для купе предлагаются колесные диски размером 20 дюймов спереди и 21 – сзади. Под капотом Lamborghini SC18 расположили 12-цилиндровый 6,5-литровый двигатель.
Его мощность работая в паре с семискоростным роботом, составляет 770 лошадиных сил. Динамические характеристики модели не рассекречивают.
Комментарииcomments powered by HyperComments