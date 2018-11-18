Компания Lamborghini создала по спецзаказу уникальный суперкар SC18

Подразделение автопроизводителя занимается созданием машин по специальным заказам и автомобиль Lamborghini SC18 не стал исключением.

Он создавался на основе серийной модели Lamborghini Aventador, но отличается от него существенно. Специалисты Special Projects строили машину совместно с гоночной командой Squadra Corse.

В экстерьере изменили немало, а еще для купе предлагаются колесные диски размером 20 дюймов спереди и 21 – сзади. Под капотом Lamborghini SC18 расположили 12-цилиндровый 6,5-литровый двигатель.

Его мощность работая в паре с семискоростным роботом, составляет 770 лошадиных сил. Динамические характеристики модели не рассекречивают.