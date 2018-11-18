В Сети появились рендерные изображения родстера от Saab

Российские дизайнеры подготовили рендерные изображения, представив, как бы мог выглядеть родстер Saab, если бы он остался в составе General Motors.

Рендеры подготовили в издании «Колеса.ру», которые считают, что такой родстер смог бы отлично вписаться в линейку автомобилей General Motors.

Предположительно родстер Saab создали бы на платформе CLAR, а вот дизайн автомобиля решили использоваться от Opel Insignia и Cadillac SRX.

Такой родстер мог бы комплектоваться рядными четырехцилиндровыми или шестицилиндровыми агрегатами. В любом случае, родстер от Saab так и останется существовать только на изображениях.