Кроссовер Honda HR-V получил новую модификацию под брендом Everus

Презентация новой версии кроссовера под новым брендом состоялась в рамках автосалона в Гуанчжоу.

Honda предложит новую модификацию кроссовера Honda HR-V под брендом Everus, а сама новинка носит название Everus VE-1.

В отличие от Honda HR-V новинка для китайского рынка имеет измененный передний и задний бамперы, другую решетку радиатора, а также обновленную оптику.

Кроме этого, автомобиль получил гибридную силовую установку с суммарной отдачей 163 л.с. при 280 Нм крутящего момента.

Заявленный запас хода на одной электротяге составляет 430 км, а максимальная скорость кроссовера составит 140 км/ч.

До 80% батарея зарядится за 55 минут, а чтобы полностью зарядить батарею потребуется 9 часов. Стоимость Everus VE-1 составит 170 800 юаней или чуть больше 1,6 млн рублей.