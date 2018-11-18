1,7 млн легковых автомобилей в РФ оформлено на юридических лиц

Российские аналитики подсчитали, сколько автомобилей и какие оформлены на юридических лиц в России.

Согласно данным «Автостат», по состоянию на первое июля 2018 года, на территории РФ зафиксировано 1,7 млн легковых автомобилей, которые оформлены на юрлиц.

Этот результат составляет 4% от всего автопарка нашей страны. Чаще всего на юрлицо оформляют автомобили бренда LADA, на которые приходится 406,7 тыс. штук или каждый четвертый автомобиль. С результатом 164,6 тыс. единиц на второй строчке оказывается УАЗ.

В тройке лидеров располагаются автомобили марки «Тойота». Таких автомобилей оформлено на юрилица 144,4 тыс. штук.

В первой пятерке оказались ГАЗ (104,9 тыс. ед.) и «Рено» (91,5 тыс. ед.). Что касается моделей, то чаще всего юрлица покупают УАЗ-3151, LADA 4×4, ГАЗ-3110, Chevrolet Niva и Ford Focus.