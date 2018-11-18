«Автостат» назвал самые популярные автомобили премиум-класса в России

Согласно собственному исследованию аналитической компании, по состоянию на 1 июля 2018 года в стране числилось 2,8 млн премиальных машин. В общем автопарке страны доля премиальных авто составила 6,5%.

Самой популярной премиальной маркой в России оказалась Mercedes-Benz. Таких автомобилей по состоянию на 1 июля 2018 года насчитывается 652,7 тыс. единиц. Второе место у Audi с результатом 620,1 тыс. экземпляров.

Третье место у BMW – 571,7 тыс. ед. Стоит отметить, что в целом доля немецких авто составляет 65% от общего количества автопарка премиальных автомобилей.

Четвёртое и пятое место в рейтинге с большим отставанием досталось Lexus и Volvo с автопарком 260,9 тыс. ед. и 246,9 тыс. ед. соответственно.