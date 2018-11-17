Компания Toyota представила обновленный седан Toyota Corolla

Японская компания Toyota рассекретила новое поколение седана Corolla, публичный показ которого пройдет в конце месяце на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Двенадцатое поколение седана создали на новой платформе TNGA, на которой уже построили Prius и C-HR. Также эта платформа ляжет в основу и других моделей автопроизводителя.



Новая Toyota Corolla получила следующие размеры: длина – 4 640 мм, ширина – 1 780 мм. Размер колесной базы 2 700 мм.

Спереди у седана установлена подвеска МакФерсон, а задняя многорычажная. Про моторную гамму автопроизводитель пока ничего не рассказывает, но было отмечено, что она будет меняться в зависимости от рынка.

Достоверно известно, что в седане подкапотное пространство будет занимать 2,0 и 1,8-литровые моторы мощностью 170 и 140 л.с. соответственно. Должна в продаже появится и гибридная версия популярного седана.

Самый популярный седан в мире получил мультимедтийную систему Entune 3.0 с сенсорным экраном 7 или 8 дюймов в зависимости от комплектации.

Также седан оснастят 18-дюймовыми колесными дисками и светодиодной оптикой. Продажи нового поколения Toyota Corolla начнутся в начале 2019 года. Ориентировочная цена за модель составит 20 тысяч долларов.