Семь моделей Volkswagen в РФ прибавили в цене 20-90 тысяч руб

В России автопроизводители продолжают поднимать цены на автомобили и как удалось выяснить экспертам сайта «Цена Авто» за последний месяц подорожали семь моделей марки Volkswagen.

Так, кроссоверы Tiguan, Teramont и Touareg стали дороже от 60 до 90 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Повышение цен затронуло и хэтчбек Golf, который осенью вернулся на российский рынок. Его цена стала больше на 20-40 тыс. рублей в зависимости от версии.

На 20 тысяч рублей немецкая компания подняла цены на седаны Polo, Passat, а также универсал Passat Variant.

Стоит отметить, что предыдущее подорожание Passat и Passat Variant было в прошлом месяце, тогда машины подорожали на 40 тыс. рублей. В сентябре на такую же сумму стали дороже Teramont и Polo.