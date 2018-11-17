В России назвали самые «мужские» и самые «женские» автомобили

Рейтинг был составлен специалистами сайта «Юла Авто», которые определили самые «мужские» и самые «женские» автомобили на основании запросов миллиона пользователей.

Так, оказалось, что женщины в России предпочитают городской автомобиль Kia Picanto. На втором месте среди самых «женских» автомобилей оказался еще один городской компакт Chevrolet Spark.

Кроссовер Nissan Juke оказался на третьем месте, а в первую пятерку еще вошли Peugeot 207 и Lifan Smily. Среди отечественных моделей женщинам больше нравится Лада Калина, Гранта, УАЗ Патриот, Лада Веста и ЗАЗ Chance.

Если говорить о самых «мужских» машинах, то среди иномарок ими стали Mercedes-Benz E-класса, который возглавил ТОП-5, а также модели Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz S-класса, Mercedes-Benz C-класса и Toyota Crown.

Среди автомобиль отечественных компаний мужчинам больше нравится ГАЗ 3102 Волга, ГАЗ 31105 «Волга», Lada Largus, Lada Classic и «Москвич» 2141, пишет «Российская газета».

Кроме этого специалисты выяснили, что мужчины предпочитают черный цвет кузова автомобилей, а также синий, белый, серый и серебряный.