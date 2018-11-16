Yamaha привезет на российский рынок внедорожник и пикап

В 2019 году на российский рынок поступит две новинки от компании Yamaha. Дилеры начнут предлагать пикап Wolverine X2 и внедорожник Wolverine X4.

Эти модели вездеходов технически одинаковые и в них установлен 0,85-литровый двухцилиндровый мотор мощность 115 лошадиных сил.



Трансмиссия у вездеходов только вариатор Yamaha Ultramatic. Привод полный. Wolverine Х серии получили межосевую блокировку дифференциала, усилители рулевого управления, независимую подвеску и дисковые тормоза.

Для каждого пассажира внедорожников предусмотрены трехточечные ремни. Цены на Wolverine X2 и X4 пока не стали называть. Их раскроют ближе к старту продаж, которые начнутся в начале 2019 года.