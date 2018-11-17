Geely представила свой первый гибридный минивэн Jia Ji

Китайская компания провела презентацию первого в свое истории минивэна MPV. Новинка получила название Jia Ji и оснащена гибридной силовой установкой.

В первую очередь автомобиль разрабатывался для китайского рынка и пока о перспективах его выхода за пределы Китая в компании не сообщают, но предполагается, что он может появится в России, однако произойдет это не ранее 2020 года.

Новинка выполнена в фирменном стиле марки, а в салоне предлагается ряд современных решений, включая большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Моторная гамма минивэна Jia Ji, который появится в продаже в 2019 году, будет представлена стандартным ДВС объёмом 1,8 литра и гибридной установкой.

Бензиновый двигатель выдаст 184 л.с. мощности, а пару ему составит шестискоростная автоматическая коробка передач. Суммарная отдача гибридной установки, в составе которой будет 1.5-литровый двигатель, составит 190 л.с.