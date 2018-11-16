В России начались продажи новой спецсерии внедорожника Range Rover

На российском рынке стартовали продажи спецверсии Range Rover основанной на комплектации HSE.

Как сообщают в пресс-службе российского офиса британской компании цена за новый внедорожник начинается от 6 933 000 рублей.

Под капотом премиального внедорожника установлен 3,0-литровый дизельный турбомотор мощностью 249 л.с.

В списке оснащения спецверсии уже входит стояночный обогрев с дистанционным запуском, мультимедийная система с двумя 10-дюймовыми экранами и двухступенчатой раздаточной коробкой.

Также для новинки предусмотрено большое количество опций, среди которых подогрев руля, доводчики дверей и автоматический переключатель дальнего света.

Отличить спецверсию Range Rover внешне можно будет по 20-дюймовым колесным дискам и окраской кузова в цвет металлик.