На российском рынке стартовали продажи спецверсии Range Rover основанной на комплектации HSE.
В России начались продажи новой спецсерии внедорожника Range Rover
16.11.2018 17:35
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Как сообщают в пресс-службе российского офиса британской компании цена за новый внедорожник начинается от 6 933 000 рублей.
Под капотом премиального внедорожника установлен 3,0-литровый дизельный турбомотор мощностью 249 л.с.
В списке оснащения спецверсии уже входит стояночный обогрев с дистанционным запуском, мультимедийная система с двумя 10-дюймовыми экранами и двухступенчатой раздаточной коробкой.
Также для новинки предусмотрено большое количество опций, среди которых подогрев руля, доводчики дверей и автоматический переключатель дальнего света.
Отличить спецверсию Range Rover внешне можно будет по 20-дюймовым колесным дискам и окраской кузова в цвет металлик.
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