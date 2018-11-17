Бюджетный кроссовер Haval H4 будет стоить дешевле Hyundai Creta

Кроссовер Haval H4 на китайском рынке пользуется популярностью и более того он уже продается лучше, чем его конкурент в лице Hyundai Creta.

Возможно, новая версия автомобиля позволит сделать его более популярным, ведь производитель решил вывести на рынок бюджетный вариант.

Новая модификация окажется дешевле за счет сокращенного списка доступного оборудования, наличия механической коробки передач и переднего привода.

Таким образом, стоимость Haval H4 составит 79 тысяч юаней или 758 тысяч рублей.

При этом Hyundai Creta/ix25 в Китае оценен в 80 800 юаней минимум, а это около 780 тысяч рублей.