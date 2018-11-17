Кроссовер Haval H4 на китайском рынке пользуется популярностью и более того он уже продается лучше, чем его конкурент в лице Hyundai Creta.
Бюджетный кроссовер Haval H4 будет стоить дешевле Hyundai Creta
17.11.2018 04:50
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Возможно, новая версия автомобиля позволит сделать его более популярным, ведь производитель решил вывести на рынок бюджетный вариант.
Новая модификация окажется дешевле за счет сокращенного списка доступного оборудования, наличия механической коробки передач и переднего привода.
Таким образом, стоимость Haval H4 составит 79 тысяч юаней или 758 тысяч рублей.
При этом Hyundai Creta/ix25 в Китае оценен в 80 800 юаней минимум, а это около 780 тысяч рублей.
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