Большой седан Lifan Murman дебютировал на рынке РФ в середине прошлого года, но модель перестали предлагать по причине низкого спроса.

Как сообщили российские СМИ, седан Lifan Murman может вернуться на российский рынок.

Пока никаких конкретных сроков выхода модели не называют, но есть информация, что производитель снизит стоимость седана, что должно повлиять на увеличение продаж.

Напомним, что на российском рынке Lifan 820/Murman предлагался с 1,8-литровым мотором мощностью 128 л.с. Минимальная стоимость китайского седана составляла 989 900 рублей.