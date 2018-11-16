Российский бренд LADA продолжает расширять свое присутствие на рынке Узбекистана.
LADA продолжает укреплять свое присутствие на рынке Узбекистана
16.11.2018 17:06
49 0
Недавно марка открыла новый дилерский центр, который носит название LADA Sergeli и является 12 по счету.
Новый автосалон открылся после ребрединга и имеет шоу-рум на 600 кв. м. Вместе с открытием нового дилерского центра в Узбекистане провели презентацию нового семейства LADA Granta, а также седана LADA Vesta Cross.
Теперь на рынке представлен весь модельный ряд LADA. Автомобили доступны для покупки с использование программы трейд-ин, в рамках которой предлагается скидка в 20 тысяч рублей в эквиваленте.
Больше всего в Узбекистане продается автомобиль LADA Vesta, который занимает треть продаж марки.
В Сети появились первые фото Lada Xray Cross с новым «роботом»
Комментарииcomments powered by HyperComments