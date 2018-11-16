LADA продолжает укреплять свое присутствие на рынке Узбекистана

Российский бренд LADA продолжает расширять свое присутствие на рынке Узбекистана.

Недавно марка открыла новый дилерский центр, который носит название LADA Sergeli и является 12 по счету.

Новый автосалон открылся после ребрединга и имеет шоу-рум на 600 кв. м. Вместе с открытием нового дилерского центра в Узбекистане провели презентацию нового семейства LADA Granta, а также седана LADA Vesta Cross.

Теперь на рынке представлен весь модельный ряд LADA. Автомобили доступны для покупки с использование программы трейд-ин, в рамках которой предлагается скидка в 20 тысяч рублей в эквиваленте.

Больше всего в Узбекистане продается автомобиль LADA Vesta, который занимает треть продаж марки.