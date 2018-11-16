Компания Chevrolet презентовала в Гуанчжоу концепт FNR-CarryAll

Chevrolet на мотор-шоу в Гуанчжоу привезла новый концептуальный кроссовер FNR-CarryAll. Эта модель выполнена в дизайне похожем на новое поколение FNR-CarryAll.

Как оказалось, концептуальная модель по сути является удлиненной версией Blazer. Длина концепта пять метров, высота 1,7 метра, а ширина 2,2 метра.

В салоне кроссовера разместили три ряда кресел с шестью посадочными местами. На центральной консоли кроссовера установили большой экран мультимедийной системы, а также в концепте вместо классической панели приборов установили 12-дюймовый экран. Еще сенсорные экраны разместили на втором ряду.



Главной особенностью концепта Chevrolet FNR-CarryAll стали 22-дюймовые колесные диски и вентилируемый карбоновый капот.

Из композитных материалов была сделана и крыша машины, кстати в ней еще располагается большой панорамный люк. Про серийное производство Chevrolet FNR-CarryAll пока ничего не сообщают.