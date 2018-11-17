Удлиненный Hyundai Santa Fe 2019 получил сканеры отпечатка пальцев

На автосалоне в Гуанчжоу сегодня состоялась презентация удлиненной модификации кроссовера Hyundai Santa Fe 2019.

Этот автомобиль для китайского рынка удлинили на 160 мм, а его колесная база выросла на 100 мм.

Дизайн кроссовера остался как и у глобальной модели, а вот одним из отличий удлиненного Hyundai Santa Fe 2019 становится наличие в списке оборудования сканера отпечатков пальцев, который позволит открывать двери или запустить двигатель.

В движение кроссовер будет приводится двухлитровым турбированным двигателем, который выдаст 245 лошадиных сил мощности, работая в паре с восьмискоростным автомат и системой полного привода.

О стоимости Hyundai Santa Fe 2019 в компании не сообщили.