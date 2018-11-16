Honda представит новый кроссовер Honda Passport в Лос-Анджелесе

Новинкой станет среднеразмерный кроссовер, для которого возродили название Passport, под которым в 90-х года выпускала компания внедорожник.

Новый кроссовер будет в модельном ряду компании располагаться между моделями CR-V и Pilot. Его серийное производство наладят на американском заводе, а его премьерный показ состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В основе новинки расположится платформа от модели Pilot, но в отличии от последнего он получит длину меньше на 150 мм.

Предполагается, что в движение Honda Passport будет приводится 3,5-литровым двигателем с шестью цилиндрами, который выдаст 284 или 354 лошадиных силы мощности, работая в паре с девятискоростным автоматом и полным приводом.