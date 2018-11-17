Jawa на территории Индии представила три новых мотоцикла

Состоялась презентация новых мотоциклов Jawa, которые очень похожи на классическую модель Jawa 353/04. Представленные мотоциклы разрабатывала индийская фирма Mahindra and Mahindra, а продаваться они будут исключительно на индийском рынке и в России их ожидать не стоит.

Mahindra and Mahindra в свое время выкупила у чешской Jawa лицензию на использование классического дизайна мотоциклов в странах Азии.

После этого была разработана новая модель, которая стала основой для представленных Jawa, Jawa Forty Two и Jawa Perak. Первые два отличаются только окраской, третий выглядит по-иному и в нем установлен более мощный мотор.



В классической Jawa добавили много хрома, который нанесён на коробку передач и топливный бак. В целом эта модель повторяет Jawa 353/04. э

Цена такой версии в Индии будет составлять 2280 долларов. Вторая версия Jawa Forty Two стоит немного дешевле, а технически и внешне она идентичная «классике», вот только в ней нет такого обилия хрома.



Мотор Jawa Forty Two и Jawa четырёхтактный с двумя верхними распредвалами и жидкостным охлаждением.

Объём двигателя 300 «кубиков», мощность 27,4 л.с. и 28 Нм крутящего момента. Коробка переключения передач шестиступенчатая.



Самым привлекательным мотоциклом считается Jawa Perak, у которого сзади установлен дисковый тормоз, а объём двигателя увеличен до 334 «кубиков». Мощность этого ДВС 31 л.с. В продажу данная версия поступит позже, а ее цена составит 2600 долларов.