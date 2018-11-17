Составлен ТОП-10 самых распространенных кроссоверов в Санкт-Петербурге

Так, недавно «Автостат» опубликовал ТОП-10 распространенных кроссоверов в Москве, а теперь аналитики подготовили такой же список, но по Санкт-Петербургу.

В отличии от столицы России в этом городе чаще всего на дорогах можно встретить не Nissan X-Trail, а Renault Duster.

Кроссоверов такой модели в Петербурге зарегистрировано 19,2 тыс. штук. В целом же в Северной столице насчитали 488,6 тыс. кроссоверов и внедорожников, а это соответствует доле 28,4% от всего автопарка.

Следом за «Дастером» в ТОП-10 самых популярных кроссоверов в Санкт-Петербурге оказался Mitsubishi Outlander, автопарк которого составит 18,5 тыс. единиц.

В тройке лидеров расположился Nissan Qashqai (18,2 тыс. ед.). На четвертом и пятом месте оказались Volkswagen Tiguan (17,3 тыс. ед.) и Nissan X-Trail (17,1 тыс. ед.).

Вторая пятерка самых распространенных моделей SUV выглядит следующим образом: LADA 4×4 (12,8 тыс. ед.), Chevrolet Niva (10,9 тыс. ед.), Suzuki Vitara/Grand Vitara (10,5 тыс. ед.) и Honda CR-V (9,9 тыс. ед.).