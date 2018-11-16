Эксперт прокомментировал новость о премиум-грузовике «КамАЗа»

Это полностью новая модель российского автопроизводителя и уже в 2019 году начнется ее серийное производство. Более подробно про этот автомобиль «Твоё Авто» сообщал.

Редакции издания «Политэксперт» удалось пообщаться с независимым автоэкспертом Виталием Архиреевым.

Эксперт прокомментировал новость о новинке камского автогиганта, и по его словам основным потребителем «КамАЗ»-54901 будут крупные компании-перевозчики, но может и некоторые поменьше.

В целом машина разрабатывалась с учетом потребностей перевозчиков, у которых основным требованием считается доступное обслуживание и экономичность.