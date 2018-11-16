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Эксперт прокомментировал новость о премиум-грузовике «КамАЗа»

Новости
16.11.2018 15:50
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Недавно представитель компании КАМАЗ рассказал про новый магистральный тягач «КамАЗ»-54901.

Это полностью новая модель российского автопроизводителя и уже в 2019 году начнется ее серийное производство. Более подробно про этот автомобиль «Твоё Авто» сообщал.

Редакции издания «Политэксперт» удалось пообщаться с независимым автоэкспертом Виталием Архиреевым.

Эксперт прокомментировал новость о новинке камского автогиганта, и по его словам основным потребителем «КамАЗ»-54901 будут крупные компании-перевозчики, но может и некоторые поменьше.

В целом машина разрабатывалась с учетом потребностей перевозчиков, у которых основным требованием считается доступное обслуживание и экономичность.

«КамАЗ» рассказал о первом премиальном грузовике КамАЗ-54901

 

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