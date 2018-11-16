Китайский автопроизводитель на российском рынке в ноябре переписал цены на свой кроссовер Geely Atlas в большую сторону на 10-30 тысяч рублей.

Модель подорожала во всех без исключения комплектациях. О том, что Geely подняла цены на кроссовер Geely Atlas в РФ на 30 тысяч рублей, сообщают специалисты «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые авто на рынке.

Таким образом, в этом месяце базовая комплектация автомобиля стала доступна для покупки от 1 179 990 рублей, а это на десять тысяч рублей больше.

В комплектации с автоматической коробкой передач и 2,4-литровым двигателем модель обойдется в 1 299 990 рублей, что больше на 20 тысяч рублей.

30 тысяч рублей прибавила в цене самая дорогая комплектация Geely Atlas, которая предлагается за 1 459 990 рублей.