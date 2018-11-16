В Сети продают восстановленную ГАЗ-24 «Волгу» 1973 года за 3,7 млн рублей

Объявление о продаже автомобиля 1973 года появилось на одном из сайтов объявлений.

На продажу выставили восстановленный ГАЗ-24 «Волга», который был выпущен в 1973 году.

В объявлении продавец указывают, что все работы по восстановлению машины проводились специалистами ГАЗа, да еще и в цехах предприятия.

Отмечается, что все детали в Волге оригинальные, а сама машина хранится в частной коллекции. Пробег составляет 310 км, а в движение ГАЗ-24 приводится 2,5-литровым двигателем.

Его мощность работая в паре с механической коробкой составляет 85 л.с. За выставленный на продажу экземпляр продавец просит 3 737 388 рублей.