В США продают «Шишигу» за 169 тысяч рублей

В США на продажу выставили полноприводный грузовик «ГАЗ-66», который в народе еще называют «Шишигой».

Такое название модель получила из-за сходства звучания со словом «шестьдесят шестая».

За автомобиль просят 2,5 тыс. долларов, что в пересчете около 169 тыс. рублей. Стоит отметить, что в РФ за аналогичную модель просят около 500 тыс. рублей.



Автор объявления указал, что полноприводный грузовик «ГАЗ-66» требует ремонта. В частности, нужно заменить карбюратор и генератор, а также отремонтировать тормозную систему и почистить топливный бак.



Данный экземпляр был продан с военной консервации в Венгрии в 1989 году и это модификация «ГАЗ-66-05» с лебедкой и экранированным электрооборудованием.

Мотор такой версии 4,2-литровый V8 с 115 сильной отдачей и 4-ступенчатой «механикой». Привод полный с двумя самоблокирующимися дифференциалами.