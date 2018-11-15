Британская компания Charge выпустит электрический Ford Mustang

Стартап Charge Automotive из Великобритании решил выпустить ограниченным тиражом серию классических Ford Mustang, которые будут оснащены электрической силовой установкой.

В общей сложности планируется выпустить 499 рестмодов фастбека и кабриолета Ford Mustang. Для электрического автомобиля предложат установки от фирмы Arrival.

Мощность электродвигателей составит 408 лошадиных сил, а показатель крутящего момента будет 1 200 Нм. Блок аккумуляторов на 64 киловатт-часа обеспечит запас хода в 200 километров.

Разгон электрического Ford Mustang до первой сотни будет осуществляться за 3,09 секунды. Сейчас на ограниченную серию автомобилей принимают заказы.

Оформить предзаказ можно только внеся депозит в размере 435 тысяч рублей в эквиваленте. При этом минимальная стоимость автомобиля составит 200 тысяч фунтов стерлингов или 17,4 млн рублей.

Первым клиентам ключи от автомобиля планируется передать в сентябре 2019 года.