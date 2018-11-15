Jaguar Land Rover представила технологию, которая позволяет автомобилю обмениваеться информацией со светофорами.
Автомобили Jaguar Land Rover научили «общаться» со светофорами
Технология получила название Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA). Она работает по стандарту V2X и позволяет обмениваться информацией не только со светофорами, но также и между автомобилями и городской инфраструктурой.
В целом GLOSA поможет сократить количество заторов в городе и избежать аварийных ситуаций, которые создали водители в надежде проскочить перекресток на мигающий зеленый. В этом случае система не позволит совершить автомобилю резкий разгон перед перекрестком.
GLOSA пока проходит испытания и она установлена на кроссовер Jaguar F-Pace, причем машина с инновационной системой тестируется на дорогах общего назначения.
Тесты поддерживаются государственным проектом UK Autodrive, в который британская компания направила инвестиций на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов.