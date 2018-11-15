Автомобили Jaguar Land Rover научили «общаться» со светофорами

Технология получила название Green Light Optimal Speed Advisory (GLOSA). Она работает по стандарту V2X и позволяет обмениваться информацией не только со светофорами, но также и между автомобилями и городской инфраструктурой.

В целом GLOSA поможет сократить количество заторов в городе и избежать аварийных ситуаций, которые создали водители в надежде проскочить перекресток на мигающий зеленый. В этом случае система не позволит совершить автомобилю резкий разгон перед перекрестком.



GLOSA пока проходит испытания и она установлена на кроссовер Jaguar F-Pace, причем машина с инновационной системой тестируется на дорогах общего назначения.

Тесты поддерживаются государственным проектом UK Autodrive, в который британская компания направила инвестиций на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов.