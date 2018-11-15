Компания BMW представила гибридную версию седана BMW 3-Series

Новая версия для седана 3-Series новой генерации имеет индекс 330e. Сегодня компания BMW рассказала о гибридном седане, который в продажу поступит летом следующего года.

Обычный седан нового поколения был представлен на автосалоне в Париже. Гибридная модификация будет оснащена установкой на основе бензинового двухлитрового двигателя с турбиной.

Его мощность составляет 184 лошадиных силы, а вместе с ним будет работать система XtraBoost с 68-сильным электродвигателем.

Кратковременно мощность электромотора вырастет до 113 л.с. Суммарная отдача установки составляет 252 л.с., а работать она будет с восьмискоростным автоматом.

Аккумулятор установлен на 12 кВт/ч и он обеспечит запас хода на одной электротяге до 60 км.