Новая версия для седана 3-Series новой генерации имеет индекс 330e. Сегодня компания BMW рассказала о гибридном седане, который в продажу поступит летом следующего года.
Компания BMW представила гибридную версию седана BMW 3-Series
15.11.2018 19:18
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Обычный седан нового поколения был представлен на автосалоне в Париже. Гибридная модификация будет оснащена установкой на основе бензинового двухлитрового двигателя с турбиной.
Его мощность составляет 184 лошадиных силы, а вместе с ним будет работать система XtraBoost с 68-сильным электродвигателем.
Кратковременно мощность электромотора вырастет до 113 л.с. Суммарная отдача установки составляет 252 л.с., а работать она будет с восьмискоростным автоматом.
Аккумулятор установлен на 12 кВт/ч и он обеспечит запас хода на одной электротяге до 60 км.
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