Пикап Fiat Toro для Бразилии будут выпускать под названием Ram 1000

Для рынка Колумбии концерн FCA представил пикап Ram 1000, но на самом деле это пикап Fiat Toro 2016 года, который производится в Бразилии.

Изначально концерн хотел представить новый грузовик для Мексики, но в дальнейшем планы автопроизводителя были изменены и для этого рынка автомобиль выпустят в следующем году.



Ram 1000 это тот же Fiat Toro только с изменёнными шильдиками и эмблемами. Для Колумбии новинку будут производить на одной конвейерной линии с Toro на автопредприятии в бразильской Гояне.

Стоит отметить, что Fiat Toro доступен с несколькими моторами. В Колумбии Ram 1000 предложат только с атмосферным бензиновым 1,8-литровым 135-сильным ДВС мощностью 135 л.с.

В паре с двигателем будет работать 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия с передним приводом. О ценах на Ram 1000 пока ничего не сообщают.