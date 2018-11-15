Mitsubishi планирует вернуться к созданию седанов Lancer и Mirage

В компании Mitsubishi хоть и заявили ранее о намерении активно развивать модельный ряд кроссоверов и внедорожников, но при этом все же пришли к выводу, что есть смысл в выпуске компактных седанов.

После анализа продаж на мировом рынке, руководство Mitsubishi задумалось о том, что еще можно выпускать компактные седаны наподобие Lancer и Mirage, так как их продажи на рынке остаются на высоком уровне.

После раздумий Mitsubishi заявил о планах по выпуску новых Lancer и Mirage. Так, производитель может создать новое поколение недорого Mirage и более того сообщается, что данный проект уже находится на начальной стадии.

Для этой модели планируется использование платформы CMF-B, на которой основаны такие автомобили как Nisan Juke и Renault Clio. При этом в качестве платформы для Lancer хотят использовать CMF-C.