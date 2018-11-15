Стало известно, на каких автомобилях ездят россияне среднего возраста

Российские аналитики на основе опроса проведённого с 2015 по 2018 г. выяснили, какие марки авто более популярны у россиян среднего возраста.

В опросе приняло участие более 63 тыс. респондентов в возрасте от 36 до 55 лет и как оказалось больше всего люди этого возраста предпочитают Toyota.

Доля этой марки у респондентов указанной категории составила 14,3%. Второе место принадлежит LADA – 11,4%, а на третьем месте Nissan – 7%.

Если рассматривать структуру по модельно, то тут лидером стала LADA Samara, на которой ездит у 2,4% опрошенных.

Почти такая же доля и у машин Ford Focus и Toyota Corolla. Также доля свыше 2% у отечественной LADA Kalina.