В Volkswagen переведут два завода на производство электрокаров

При этом в целом производство электромобилей планируется организовать как минимум на трех заводах.

Руководство немецкого концерна заявило, что два завода компании намерены полностью перевести на серийную сборку только электрокаров.

Среди таковых окажутся заводы в Эмдене и Ганновере. На этих производственных площадках сборка только электромобилей начнется с 2020 года.

Напомним, что первый кроссовер, который уже скоро появится на рынке создавался на платформе MEB и носит название I.D.Crozz.

При этом позже компания выпустит и новый недорогой кроссовер, название которого на данный момент неизвестно.

Сообщается, что это будет субкомпактный кроссовер, стоимость которого составит около 18 тысяч долларов или 1,22 млн рублей. Предварительными сроками выхода этой новинки называют 2022 год.