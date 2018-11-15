В Южной Африке создали самую мощную версию Subaru WRX STi

Компания Subaru в честь 30-летия модели WRX STi для южноафриканского рынка выпустила лимитированную версию модели. Ее назвали Subaru WRX STi Diamond Edition и она является самой мощной модификацией седана представленного для этого региона.

Под капотом юбилейного WRX STi установили 2,5-литровый оппозитный мотор мощностью 354 л.с. и 464 Нм крутящего момента.

Это на 54 л.с. больше, чем у классической версии седана, которая продается на южноафриканском рынке.

Subaru WRX STi Diamond Edition будет выпущен ограниченным тиражом в количестве всего 30 ед. По заявлению производителя, ее динамические характеристики немного выше стандартной модели.

Спецверсия разгон до 100 км/ч совершает за 13,7 секунды, а стандартная версия седана это делает за 14,76 секунды.

Помимо более мощного мотора юбилейная версия получила увеличенную на 20 мм колею, более мощные тормозные механизмы и 19-дюймовые колесные диски.

В салоне установлена премиальная акустическая система Harmon Kardon с семью динамиками и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В продажу спецверсия поступит в начале 2019 года.