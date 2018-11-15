Компания Kia проведет презентацию недорого кроссовера уже завтра, а ее дебют состоится в рамках автосалона в Гуанчжоу.
Новый бюджетный кроссовер KIA SP представят на автосалоне в Китае
15.11.2018 17:30
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Новый бюджетный кроссовер KIA SP представят на автошоу в Китае, где уже ведут подготовку стенда с новинкой. Фотографии с автосалона уже появились в Сети.
Бюджетный кроссовер становится серийной версией одноименного концепта. Более того, этот автомобиль станет глобальным и он появится в России.
Кроме этого, модель предложат и на таких рынках как Индия и Бразилия. Изначально KIA SP выйдет на рынок Китая.
По предварительным данным, в моторной гамме KIA SP будет 1,0 и 1,5-литровые двигатели. Первый бензиновый имеет мощность 118 л.с., а второй дизельный с отдачей 115 л.с. Среди трансмиссий будет шестискоростная механика или автомат.
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