Новый бюджетный кроссовер KIA SP представят на автосалоне в Китае

Компания Kia проведет презентацию недорого кроссовера уже завтра, а ее дебют состоится в рамках автосалона в Гуанчжоу.

Новый бюджетный кроссовер KIA SP представят на автошоу в Китае, где уже ведут подготовку стенда с новинкой. Фотографии с автосалона уже появились в Сети.

Бюджетный кроссовер становится серийной версией одноименного концепта. Более того, этот автомобиль станет глобальным и он появится в России.

Кроме этого, модель предложат и на таких рынках как Индия и Бразилия. Изначально KIA SP выйдет на рынок Китая.

По предварительным данным, в моторной гамме KIA SP будет 1,0 и 1,5-литровые двигатели. Первый бензиновый имеет мощность 118 л.с., а второй дизельный с отдачей 115 л.с. Среди трансмиссий будет шестискоростная механика или автомат.