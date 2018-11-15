Продажи автомобилей LADA в странах ЕС упали в октябре на 30%

В ЕС в прошлом месяце существенно просели продажи автомобилей марки Lada. За отчетный период было продано 327 машин, что на 30% меньше чем годом ранее. В октябре 2017 года европейские дилеры марки реализовали 468 ед. Lada.

Аналитики отметили, что продажи российских авто в Европе падают второй месяц подряд, причем падение наблюдается не только указанной марки, а европейского рынка в целом.

Это связано с новыми правилами сертификации автомобилей WLTP, которые вступили в силу 1 сентября.

Но несмотря на падение продаж в сентябре и октябре, в 2018 году продажи Lada все еще держаться в «плюсе».

За 10 месяцев было продано 4,5 тыс. автомобилей, что на 5% больше чем за январь — октябрь прошлого года.