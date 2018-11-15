Эксперт рассказал, что влияет на рост продаж автомобилей на рынке РФ

Буквально вчера российские аналитики из «Автостат» сообщили, что российский авторынок в октябре остался на четвертом месте в Европе.

При этом в ряде европейских стран наблюдается отрицательная динамика продаж, на что повлияло введение новых экологических стандартов.

Однако на рынке РФ наблюдается в течении года и в октябре рост продаж новых автомобилей. Эксперт общаясь с журналистами «ПолитЭксперта» рассказал, что влияет на рост продаж автомобилей на рынке РФ.

Директор дивизиона «Химки» ГК АвтоСпецЦентр» Алексей Гопкало обратил внимание, что в прошлом году рост объёмов продаж авто в России составил 15%, а ноябре этого года рост составит 14-12%.

«Данный прогноз основан на желании автолюбителей приобрести автомобиль до повышения НДС до 20%, то есть, до нового года» — говорит эксперт.

То есть специалист уверен, что на рост продаж в последние месяцы и до конца года влияет сезонность, к тому же еще немаловажным фактором становится то, что с нового года автомобили подорожают, на что есть несколько причин.

По словам эксперта, повысить продажи в ноябре могут позволить такие факторы, как нестабильность курса рубля и валют, а также ужесточение требований к участникам рынка.