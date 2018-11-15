Как проверить штрафы ГИБДД по правам водителя

Находясь за рулем, водитель хотя бы раз в жизни попадал в ситуацию, когда ему приходилось нарушить правила дорожного движения. За этим следует наказание в виде административного правонарушения — штрафа ГИБДД. Его нужно обязательно погасить, так как задолженность влечет за собой последствия в виде возможной потери водительского удостоверения, ареста счетов и ограничения на выезд за границу. Чтобы избежать этого, нужно регулярно проверять штрафы ГИБДД по правам водителя.

С какой периодичностью проводить проверку?

Нарушение правил дорожного движения фиксируется как сотрудниками ДПС, так и камерой видеонаблюдения. В последнем случае штраф приходит в течение 1-10 дней с момента его назначения, иногда позднее.

Ждать, когда придет уведомление, — не самый выгодный вариант погасить задолженность, так как государство предоставляет скидку в размере 50 % при погашении штрафов ГИБДД в течение 20 дней с момента выписки. Список нарушений, по которым допускается оплатить половину суммы в течение указанного срока, располагается на сайте ГИБДД региона.

Чтобы быть в курсе отсутствия или наличия нарушений правил дорожного движения, рекомендуется производить проверку штрафов ГИБДД по правам водителя не реже 1 раза в неделю. Это можно сделать несколькими способами.

Варианты проверки задолженности

Чтобы быть в курсе штрафов ГИБДД и вовремя их погашать, водителю нужно следить за информацией о правонарушениях. Это можно сделать с помощью:

«Сбербанка Онлайн». «Яндекс. Денег». Портала «Госуслуги». Сервисов в интернете.

Любая из возможностей позволяет не только осуществить проверку водительских прав на штрафы, но и оплатить их в режиме онлайн. Комиссия взимается в соответствии с тарифами сервиса. Штраф считается оплаченным после того, как средства поступили на расчетный счет ГИБДД по указанным реквизитам. Информация предоставляется бесплатно, так же вы можете просто проверить штрафы по номеру машины, как это делать написано в статье: https://businessman.ru/new-kak-uznat-shtrafy-gibdd-po-nomeru-mashiny.html.

Как проверить штрафы через Сбербанк?

Клиентами крупнейшего банка в стране являются более 70 млн граждан. Поэтому сервис проверки штрафов ГИБДД по правам водителя в «Сбербанк Онлайн» является востребованной услугой.

Для того чтобы узнать информацию, клиент должен иметь карточку Сбербанка с подключенным «Мобильным банком» и активной услугой «Сбербанк Онлайн».

Для проверки информации можно использовать 2 способа:

Воспользоваться разделом «Платежи и переводы». Подключить автоплатеж «Штрафы ГИБДД».

Обе услуги предоставляются бесплатно.

В первом случае штрафы ГИБДД по водительским правам клиент банка может узнать в режиме онлайн. Дополнительно нужны данные свидетельства регистрации транспортного средства.

Чтобы проверить штрафы ГИБДД по правам водителя через Сбербанк, клиент должен:

Войти во вкладку «Переводы и платежи».

Перейти в раздел «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи».

Выбрать «Транспорт, вождение, парковки».

Нажать на «Штрафы».

Выбрать услугу «Поиск штрафов».

Ввести данные водительских прав и свидетельства о регистрации ТС, нажать «Продолжить».

После обработки информации сервис выдаст все неоплаченные штрафы водителя. При нажатии на каждый из них открывается подробная информация о реквизитах ГИБДД, сумме нарушения, регионе. Оплатить штраф можно в режиме онлайн, комиссия — 1 % от суммы.

Поиск штрафа без свидетельства о регистрации ТС

Найти штраф по водительскому удостоверению без ТС можно также с помощью Сбербанка. Это возможно при подключении услуги «Автоплатеж ГИБДД».

Услуга подключается и предоставляется владельцам карты Сбербанка бесплатно. Чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен иметь активную карточку с подключенной услугой «Мобильный банк». Допускается подключение до 8 автоматических проверок к карте одного клиента.

Как работает «Автоплатеж»:

Клиент подключает услугу.

Система производит поиск задолженностей с указанной периодичностью.

Если штрафы не найдены, с номера «900» приходит уведомление об отсутствии долга в адрес ГИБДД.

При наличии штрафа водителю приходит уведомление от банка с предложением оплатить задолженность. Для подтверждения оплаты достаточно ввести код с номера «900». Если клиент не желает оплачивать штраф с помощью «Автоплатежа», он может отказаться от операции. Комиссия за отказ не взимается.

Оплата штрафа по услуге автоматической проверки также осуществляется с комиссией 1 % от суммы. Деньги поступают на счет ГИБДД в течение суток.

Иногда при проверке система может показать уже погашенные обязательства водителя как неоплаченные. Чтобы этого избежать и не платить деньги за одно правонарушение дважды, следует проверять информацию о найденных штрафах или обратиться в ГИБДД для обновления базы по клиенту.

Кроме того, водитель может подключить услугу «Автоплатеж» для проверки задолженностей по свидетельству о регистрации ТС и правам одновременно или просто по СРТС. Принцип работы сервиса тот же: проверка долга с учетом заданных параметров и возможная оплата.

С помощью «Автоплатежа» можно проверять штрафы по правам водителя с периодичностью раз в неделю.

Проверка долга через «Яндекс.Деньги»

Электронный кошелек «Яндекс.Деньги» позволяет не только накапливать средства и совершать покупки, но и следить за наличием задолженностей перед ГИБДД. Как и в Сбербанке, сервис предоставляется круглосуточно и бесплатно. Можно проверить и оплатить штрафы ГИБДД по правам водителя и СРТС. Чтобы получить услугу, водитель должен иметь активный кошелек «Яндекс.Денег» и мобильный телефон для подтверждения операции.

Как проверить штрафы по правам водителя через «Яндекс.Деньги»:

войти в кошелек, используя данные электронной почты.

найти вкладку в левой части экрана «Оплата услуг».

выбрать раздел «Штрафы».

набрать номер водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, нажать «Проверить».

Дополнительные услуги для водителей от «Яндекса»

Для регулярной проверки клиент может поставить галочку рядом со строкой «Получать уведомления о штрафах». Далее нужно выбрать удобный тип оповещения: по e-mail и телефону или просто по электронной почте. Это быстрый способ, как проверять штрафы ГИБДД по правам водителя бесплатно.

Информация предоставляется по указанным в профиле данным. Если водитель хочет получать уведомления на другой номер, он должен сменить его в «Яндекс.Паспорте».

Услуга от «Яндекс.Денег» позволяет найти задолженность и оплатить ее с комиссией 1 % от суммы, но не менее 30 рублей. Для удобства клиент может скачать мобильную версию «Яндекс.Штрафы» из App Store или Google Play.

Проверить штрафы ГИБДД по правам водителя бесплатно: в помощь — «Госуслуги»

Единый портал «Госуслуги» открывает автолюбителям возможность быть в курсе информации о штрафах ГИБДД. Портал работает круглосуточно. Информация об административных правонарушениях на дорогах находится в открытом доступе для каждого гражданина. Чтобы оценить удобство государственного сайта услуг, водитель должен быть зарегистрирован в системе.

Как узнать штрафы на правах через «Госуслуги»:

Среди списка услуг выбрать «Автоштрафы».

Ввести номер водительского удостоверения.

Нажать на кнопку «Изменить». Водительские права появятся в списке документов клиента.

Обновить данные в разделе.

Если пользователь ранее уже вносил информацию о правах, то проверка штрафов будет происходить автоматически. Для самостоятельного поиска данных в режиме онлайн нужно скачать мобильное приложение портала «Госуслуги».

Проверка задолженности, установка приложения и использование портала — бесплатные услуги для россиян.

Если в процессе поиска водитель увидел неоплаченные штрафы ГИБДД, он может избавиться от долга на сайте «Госуслуги». Оплата осуществляется в режиме онлайн с банковской карты, электронных кошельков или мобильного телефона. Если при оплате полагается скидка 50 %, то она автоматически появится после заполнения реквизитов по данному правонарушению.

Проверка штрафов онлайн через интернет

Кроме указанных вариантов, в Сети немало предложений проверки штрафов ГИБДД. Не все из них работают бесплатно и взимают минимальную комиссию за оплату нарушения. Но водитель сам выбирает, какой из способов получения информации для него оптимальный.

При проверке штрафов онлайн следует обратить внимание:

На возможности сайта. Он должен отвечать тематике авто и затрагивать все, что связано с данной темой, особенно штрафы ГИБДД.

Отзывы клиентов. Водители, которые с успехом воспользовались проверкой на этом сервисе, — лучшее доказательство его надежности.

Требуемые данные. Так как официальные сервисы проверки не предъявляют особых требований для проверки долга, кроме номера водительских прав и СРТС, то и сайт в интернете не должен запрашивать дополнительную информацию. От сервиса, который обязывает посетителя вносить данные паспорта или СНИЛС, лучше отказаться.

Достоверность данных. Иногда такие компании могут предоставлять ошибочную информацию о ранее погашенных или несуществующих штрафах. Рекомендуется изучить реквизиты ГИБДД и региона, в котором зафиксировано правонарушение, до оплаты документа.

В каких случаях штраф найти невозможно?

Информация о штрафах ГИБДД предоставляется после отправки данных с официального сайта. Но сведения могут достичь сервиса только спустя 1-5 дней после регистрации штрафа. Поэтому новые нарушения в течение заданного периода могут не отображаться при использовании проверки. Проверить штрафы по правам водителя в таком случае рекомендуется спустя 5 дней с момента нарушения.

Не всегда есть возможность узнать штрафы ГИБДД по иностранным правам водителя. Для уточнения информации в таком случае лучше обратиться в уполномоченный орган региона, в котором возможно было зафиксировано правонарушение.