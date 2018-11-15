Toyota выпустила особую версию пикапа Toyota Hilux в честь 50-летия

Toyota представила юбилейную версию пикапа Hilux, которая посвящена 50-летию модели и ее будут предлагать только на японском рынке.

В отличие от классического рамного пикапа, юбилейный отличается большим количеством деталей выкрашенных в черный цвет.

Так, модификация получила колесные диски черного цвета, а в этот же цвет выкрашены и корпуса зеркал, дверные ручки, радиаторная решетка, а также вставка на переднем бампере.

К тому же модель оснастили некрашеными пластиковыми накладками на крылья. Еще в честь юбилея Hilux подразделение Toyota – TRD выпустило ряд дополнительных аксессуаров, среди которых защита картера, иная радиаторная решетка, вставки на бампер и дуги безопасности.

В Японии пикап Hilux в юбилейном исполнении в продажу поступит 17 декабря. Он будет предлагаться только с 2,4-литровым дизелем мощностью 150 л.с. и автоматической трансмиссией. Цена новинки будет на 5,5% дороже, чем классическая версия грузовика.