Показ новой версии кроссовера состоялся на территории Китая, где было организовано специальное мероприятие.

Так, Volkswagen представила новый кроссовер Tharu с пакетом R-Line, который становится спортивным вариантом и будет отличаться от обычного автомобиля внешностью и оформлением салона.

Так, в экстерьере новинки можно отметить наличие нового аэродинамического обвеса с иными бамперами, большим задним спойлером, а также новой выхлопной системы с двумя патрубками.

Также для спортивного Tharu предлагаются 18-дюймовые колёсные диски. В движение такой вариант будет приводится 150-сильным 1,4-литровым двигателем, пару которому составит шестискоростная механика или семискоростной робот. Трансмиссий будет работать только с переднеприводной системой.