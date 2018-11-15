Совсем недавно компания Mazda 3 официально анонсировала премьеру новой Mazda, опубликовав тизерный видеоролик, но уже сегодня фотошпионам удалось сфотографировать тестовый прототип автомобиля, а вместе с тем и заглянуть в его салон.
Интерьер нового хэтчбека Mazda 3 рассекретили до премьеры
15.11.2018 03:46
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Таким образом, интерьер нового хэтчбека Mazda 3 рассекретили до премьеры. На фото запечатлен автомобиль в кузове хэтчбек, а представлен он будет вместе с седаном нового поколения.
Судя по фотографиям, у новинки салон будет выполнен в стилистике концепта Kai, от которого позаимствуют и некоторые дизайнерские решения для экстерьера.
В салоне минимум физических кнопок, установлен трехспицевый руль, а также есть панель приборов и сенсорный экран мультимедийной системы.
В оформлении интерьера использовали красные элементы и кожаную обивку.
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