Руководство автомобильной компании Kia решило подогреть интерес поклонников опубликовав первый тизер и данные о дате дебюта нового поколения кроссовера Soul.
Kia назвала дату премьеры нового поколения кроссовера Kia Soul
Согласно официальной информации, премьера новой генерации кроссовера будет проходить на автосалоне в Лос-Анджелесе 30 ноября.
Кроссовер получит новое оформление в передней части, где появятся более узкие фары, новый бампер, обновленная решетка радиатора, а визуально передняя часть станет шире.
В основе кроссовера расположится новая платформа, которая предполагает наличие в модели как переднего, так и полного привода.
Что касается силовой линейки, то она может быть частично представлена моторами, которые предлагаются для текущего поколения. Среди таких моторов окажется 1,6 и 2,0-литровые агрегаты. Между тем недавно стало известно, что Kia готовит к дебюту электрический кроссовер Kia Soul EV.
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