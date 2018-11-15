Росстандарт в России приостановил продажу кроссовера Chery Tiggo 3

После испытаний кроссовера Chery Tiggo 3 было принято решение приостановить продажи этой модели до устранения обнаруженных проблем.

На российском рынке Росстандарт приостановил продажи модели Tiggo 3, так как в ходе испытания было отмечено, что китайский кроссовер оснащён стеклами не соответствующие сертификатам.

Также выяснилось, что ЭРА-ГЛОНАСС в Chery Tiggo 3 работает не надлежащим образом.

На полигоне НАМИ «паркетник» проверяли по уровню шума, выбросов, содержанию вредных веществ в салоне и защиту пассажиров.

Был проведен и краш-тест с 40% перекрытием. Chery Tiggo 3 разгоняли до 56 км/ч и как оказалось после удара система ЭРА-ГЛОНАСС не отработала должным образом.

После этого Росстандарт решил приостановил продажу в России кроссовера Chery Tiggo 3.